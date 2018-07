Rogla (Slowenien) (SID) - "Langlauf-Königin" Marit Björgen hat wegen einer Erkältung ihre Starts am Wochenende im slowenischen Rogla abgesagt. Die Gesamtweltcup-Führende aus Norwegen klagte über Halsschmerzen und reiste am Freitag ab. "So kurz vor der Tour de Ski wollte ich kein Risiko eingehen", sagte die Dreifach-Olympiasiegerin. Der Saisonhöhepunkt beginnt am 29. Dezember in Oberhof.