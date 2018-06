Kaiserslautern (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern will sich vor der Winterpause von der Abstiegszone entfernen und erklärt einen Erfolg gegen Hannover 96 am Sonntag zur Pflicht. «Ich will einen Sieg, um jeden Preis», sagte Trainer Marco Kurz.

Die Gäste aus Niedersachsen sehen sich nach dem 3:1 gegen Poltawa in der Europa League gestärkt. «Der FCK hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt. Wir müssen alles in die Waagschale werfen», forderte Coach Mirko Slomka.

Seit sechs Spielen warten die «Roten Teufel» bereits auf seinen Sieg, das 1:1 beim deutschen Meister Borussia Dortmund war aber ein gutes Signal und gibt Auftrieb. «Wir haben in Dortmund endlich unser richtiges Gesicht gezeigt», erklärte Routinier Alexander Bugera.

Für einen Dreier zum Abschluss muss es aber vor allem im Angriff stimmen. Ganze 12 Treffer erzielte der FCK in 16 Spielen. Der Wille zur Änderung ist da, versicherte Kurz. Dorge Kouemaha bleibt einzige Spitze, der Israeli Itay Shechter sitzt auf der Bank.

Seit dem Wiederaufstieg 2002 konnte Hannover noch nie den Jahresausklang in der Bundesliga mit einem Sieg feiern. Das soll in der Pfalz anders werden, damit 96 den Anschluss an die internationalen Plätze hält.

Nach der Partie gegen die Ukrainer aus Poltawa, in der mehrere Reservisten eine Chance erhielten, setzt Slomka wieder auf seine Stammelf. Nationalspieler Ron-Robert Zieler kehrt ins Tor zurück, in der Offensive sollen Jan Schlaudraff und Mohammed Abdellaoue wirbeln. Für Didier Ya Konan ist zunächst ein Platz auf der Bank vorgesehen.