Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach will Herbstmeister Bayern München in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben und setzt zum Abschluss der Hinrunde auf das Comeback von Marco Reus.

Gegen den FSV Mainz 05 soll der Offensivspieler am Sonntag drei Wochen nach einem Zehenbruch mit einem Spezialschuh auflaufen. «Marco hat mit der Mannschaft trainiert und fühlt sich gut», sagte Mönchengladbachs Trainer Lucien Favre. Ob Reus in die Startelf rückt, soll sich aber erst kurzfristig entscheiden.

Zu den Spekulationen um das Interesse des FC Bayern an Reus wollen sich weder der mit zehn Treffern gefährlichste Angreifer der Borussia noch der Verein äußern. Im Vordergrund stehe nur das Spiel gegen Mainz. «Zuhause stehen wir sehr stabil und spielen mutig nach vorne», meinte Favre und setzt auf den Heimvorteil. Im Borussia-Park sind seine Schützlinge in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und konnten in acht Partien fünf Siege erringen.

Die Mainzer strotzen nach fünf Spielen hintereinander ohne Niederlage ebenfalls vor Selbstvertrauen. Von den bisherigen sieben Saison-Auswärtspartien wurde nur eine verloren. «Das zeugt von Qualität», sagte FSV-Coach Thomas Tuchel. Er geht davon aus, dass Reus aufläuft. «Es gilt, die Situationen zu unterbinden, in denen er sich wohlfühlt», erklärte der Trainer. Mainz hat eine überaus positive Bilanz gegen Mönchengladbach. In den zurückliegenden neun Duellen mit der Borussia holte Mainz sieben Siege. Zudem kann Tuchel wieder auf Abwehrchef Nikolce Noveski zurückgreifen. Der Mazedonier hat seine langwierige Oberschenkelzerrung auskuriert.