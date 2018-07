Los Angeles (dpa) - Britney Spears will nach Angaben ihres Partners und früheren Managers Jason Trawick wieder heiraten. Trawick bestätigte die Verlobung gegenüber «Access Hollywood». Das Paar ist seit 2009 zusammen. Die 30-jährige Sängerin bestätigte die Verlobung bisher nur indirekt in einer Twitternachricht an ihre Fans. Spears hat schon zwei Ehen hinter sich. Die erste mit ihrem Kinderfreund Jason Alexander ließ sie bereits nach 56 Stunden wieder annullieren. Aus der zweiten Ehe mit Kevin Federline hat sie zwei Söhne.

