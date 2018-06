Telluride (SID) - Snowboarder Maximilian Stark hat beim ersten Cross-Wettbewerb des Winters das Podium nur knapp verpasst, als Vierter aber sein bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren. Der 20-Jährige aus Unterhaching kämpfte sich in Telluride im US-Bundesstaat Colorado erstmals in seiner Laufbahn ins Finale vor, musste sich dort aber mit dem letzten Platz begnügen. Der Franzose Pierre Vaultier feierte vor Christopher Robanske aus Kanada und Nick Baumgartner (USA) seinen neunten Weltcupsieg.

"Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist heute wie in einem Traum gelaufen", sagte Stark nach seinem erst 18. Weltcup-Rennen. Im Halbfinale setzte er sich gegen den mehrmaligen Weltmeister Xavier de le Rue aus Frankreich und Doppel-Olympiasieger Seth Wescott aus den USA durch. Dass es im Endlauf nicht für eine Platzierung auf dem "Stockerl" reichte, erklärte Stark mit seinem mangelnden Gewicht. "Die anderen Jungs haben halt doch alle noch ein paar Kilo mehr als ich auf den Rippen."

Neben Stark überzeugte Konstantin Schad (Fischbachau) mit Platz 13 und einem knappen Viertelfinal-Aus nach seiner langen Verletzungspause. Routinier David Speiser (Oberstdorf) wurde vom Internationalen Skikverband (FIS) sowohl für das Einzel-Rennen als auch den Teamwettbewerb am Samstag ausgeschlossen. Der 31-Jährige hatte am Vortag ein Hinweisschild übersehen und war hernach beim Fahren im verbotenen Gebiet von der örtlichen Ski-Patrol gestellt worden. Im Team-Wettbewerb treten damit Stark und Schad gemeinsam an.