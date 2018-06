Berlin (dpa) - Hertha-Trainer Markus Babbel hat seine Vorwürfe gegen Manager Michael Preetz erhärtet. Reden will Babbel mit Preetz nicht mehr. Er könne nicht akzeptieren, als Lügner hingestellt zu werden, sagte Babbel am Rande des Trainings heute. Nach dem 1:1 der Berliner bei 1899 Hoffenheim hatte Babbel gestern erstmals öffentlich gemacht, den Vertrag bei Hertha nach dieser Saison nicht verlängern zu wollen. Die Entscheidung habe er dem Verein Anfang November mitgeteilt. Preetz erklärte dagegen, Babbel habe erst am Dienstag Bescheid gesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.