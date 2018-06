Cottbus (SID) - Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat den früheren Augsburger Kapitän Uwe Möhrle verpflichtet. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler wechselt in der Winterpause in die Lausitz und unterschreibt dort einen Vertrag bis Juni 2014. Möhrle stand seit August 2007 beim FCA unter Vertrag und bestritt am Samstag beim Hamburger SV (1:1) sein letztes von 142 Pflichtspielen für die Schwaben.

Der Vertrag mit Cottbus beinhalte "eine berufliche Absicherung" hieß es. Cottbus reagiert mit der Verpflichtung auf die langfristigen Ausfälle der Innenverteidiger Markus Brzenska und Christopher Schorch, auch Uwe Hünemeier hatte zuletzt wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen gefehlt. Möhrle wird zum Trainingsauftakt am 9. Januar 2012 zur Mannschaft stoßen.