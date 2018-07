Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Schalke 04 um den Einsatz von Marco Reus und Torhüter Marc-André ter Stegen. Reus erlitt im Punktspiel am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (1:0) eine Knieverletzung, nachdem er schon zwei Spiele zuvor wegen eines gebrochenen Zehs aussetzen musste. Ter Stegen verließ den Platz nach dem Abpfiff mit schmerzverzerrtem Gesicht aufgrund einer Rippenverletzung nach einem Zusammenprall in den Schlussminuten.

"Ich bin im Rasen hängengeblieben, das Knie hat ein bisschen geschlackert. Das Tat im ersten Moment sehr weh, aber ich glaube, es ist okay. Wir werden am Montag noch Untersuchungen machen, aber ich glaube, es ist nicht Ernstes", äußerte Reus zuversichtlich.