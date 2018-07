Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich am Sonntag von Trainer Markus Babbel getrennt. Das gab der Klub am Sonntagnachmittag bekannt. Nähere Informationen sollte es bei einer Pressekonferenz um 17.00 Uhr in der Hertha-Geschäftsstelle geben.

Der 39-Jährige Babbel stand seit 1. Juli 2010 in Diensten des Hauptstadtklubs. Der Trainer hatte dem Verein mitgeteilt, dass er den Verein am Saisonende verlasse wolle. Laut Manager Michael Preetz sei dies erst am vergangenen Dienstag geschehen, Babbel will dies Preetz bereits Anfang November mitgeteilt haben. Hertha-Präsident Werner Gegenbauer hatte den Coach daraufhin der Lüge bezichtigt. Nach dem 1:1 bei 1899 Hoffenheim war die Situation eskaliert.

Medien hatten bereits über Michael Skibbe als Babbel-Nachfolger spekuliert. Der ehemalige DFB-Trainer Skibbe betreut derzeit noch den türkischen Erstligisten Eskisehirspor. Für eine Freigabe müssen die Berliner eine Ablöse zahlen. Letzte Station des 46 Jahre alten Skibbe in Deutschland war Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen wurde er am 22. März dieses Jahres nach ausbleibenden Erfolgen entlassen. Mit Skibbes Nachfolger Christoph Daum stieg die Eintracht ab.