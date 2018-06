Lauben (SID) - Mehmet Scholl kehrt zur kommenden Saison als Trainer zur zweiten Mannschaft von Fußball-Rekordmeister Bayern München zurück. Das gab Präsident Uli Hoeneß am Sonntag am Rande eines Fanklub-Besuchs in Lauben bei Dietmannsried im Oberallgäu bekannt. "Das ist diese Woche entschieden worden, dass er als Trainer zu der Mannschaft zurückkommt. Und ich glaube, dass das dem Verein sehr gut tut", sagte Hoeneß.

Welche Rolle der derzeitige Coach der Reserve, Andries Jonker, nach Scholls Rückkehr spielen wird, ließ Hoeneß offen. Scholl war bereits von Ende April 2009 bis zum Saisonende 2009/2010 als Coach der "kleinen Bayern" tätig, die nach dem Abstieg aus der 3. Liga derzeit nur Platz zwölf in der Regionalliga Süd belegen. Aktuell arbeitet Scholl als Experte für die ARD, wo er kürzlich seinen Vertrag bis zur WM 2014 in Brasilien verlängert hat.