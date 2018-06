Prag (dpa) - Der Sarg mit den sterblichen Überresten Vaclav Havels wird am Mittwoch im Vladislav-Saal der Prager Burg aufgebahrt. Zuvor werden die Menschen am Montag und Dienstag in der Sankt-Anna-Kirche in der Prager Altstadt von Havel Abschied nehmen können.

Das teilte das Büro des verstorbenen tschechischen Ex-Präsidenten am Sonntag mit. Die frühere Sankt-Anna-Kirche wurde von Havels Stiftung «Vize 97» (Vision 97) zu einem Kulturzentrum ausgebaut.

Das Begräbnis Havels wird aller Voraussicht nach am Freitag, den 23. Dezember, stattfinden, wie seine Sekretärin Sabina Tancevova im tschechischen Fernsehen bestätigte. Havels Witwe Dagmar werde am Montag mit Staatspräsident Vaclav Klaus zusammentreffen, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Der Termin könne sich deshalb noch ändern.