Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den früheren tschechischen Präsidenten Vaclav Havel in einem Kondolenzschreiben als «großen Europäer» gewürdigt. «Gerade auch wir Deutsche haben ihm viel zu verdanken», schrieb Merkel an Havels Nachfolger Vaclav Klaus. Sein Einsatz für Freiheit und Demokratie bleibe ebenso unvergessen wie seine große Menschlichkeit. Havel war am Morgen auf seinem Gut nahe dem ostböhmischen Ort Hradecek gestorben. Er wurde 75 Jahre alt. Havel war während der kommunistischen Ära in der Tschechoslowakei die Schlüsselfigur im gewaltlosen Kampf gegen das Regime.

