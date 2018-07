Prag (dpa) - Um 18.00 Uhr haben am Sonntag in ganz Tschechien in Erinnerung an den verstorbenen Alt-Präsidenten Vaclav Havel die Glocken der Kirchen geläutet. Dazu hatte der katholische Prager Erzbischof Dominik Duka aufgerufen.

Der Dramatiker und einstige Dissident Havel war am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren verstorben. Havel habe erfahren müssen, was der Verlust der Freiheit und die Verneinung der Menschenwürde, was Unterdrückung und Gefängnis bedeuteten, erklärte Erzbischof Duka. «Unabhängig von politischen oder religiösen Überzeugungen sind wir alle verpflichtet, ihm die letzte Ehre zu erweisen und Dank zu sagen.»

Im Stadtzentrum von Prag versammelten sich die Menschen zu spontanen Trauerkundgebungen. Tausende legten an zentralen Schauplätzen der demokratischen Wende von 1989 Blumen nieder und zündeten Kerzen an. «Havel war für mich ein Symbol der geistigen Veränderung», sagte einer der Trauernden der Zeitung «Dnes».

Auf dem Wenzelsplatz, einem der Sammelpunkte der antikommunistischen Demonstrationen von 1989, lasen Studenten zu den Versammelten aus Havel-Biografien und -Gesprächen. Wie vor 22 Jahren klapperten die Menschen mit ihrem Schlüsselbund und stimmten leise Protestlieder an.

«Alles, was er getan und geschrieben hat, war ein Aufruf, die eigene und die Freiheit anderer zu verteidigen», sagte dort der Dramatiker Milan Uhde. «Dieser Aufruf bleibt für mich auch heute lebendig», erklärte der Weggefährte Havels nach Angaben der Agentur CTK.

Vom Stadtzentrum zogen am späten Abend mehrere hundert Menschen in einem Trauerzug zur Prager Burg. Auf dem Weg hielten sie an einem Lagerfeuer an der Moldau inne. Vor der Statue des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomas Garrigue Masaryk auf dem Prager Hradschin stimmte die Menge die Nationalhymne an. Auch in der zweitgrößten Stadt Brünn (Brno) und in Ostrau (Ostrava) versammelten sich die Menschen am Sonntag spontan zu Trauerkundgebungen.