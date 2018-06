Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat den am Sonntag gestorbenen früheren tschechischen Präsidenten Vaclav Havel als einen «Wegbereiter der europäischen Wiedervereinigung» gewürdigt.

«Ich verneige mich vor diesem großen Streiter für Demokratie und Freiheit», erklärte Westerwelle am Sonntag in Berlin. «Wir trauern mit dem tschechischen Volk».

In der Mitteilung des Auswärtigen Amtes hieß es weiter: «Er war die Seele der Revolution in Tschechien. Ohne ihn und ohne seine mutigen Worte wäre der demokratische Aufbruch in Mittel- und Osteuropa undenkbar gewesen.»