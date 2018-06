Baden-Baden (SID) - Für Andrea Petkovic ist der Gewinn des Fed Cup eines der großen Ziele im Tennis-Jahr 2012. "Wir haben ein tolles Team mit Spielerinnen wie Julia Görges, Sabine Lisicki und Angelique Kerber. Und ich bin auch eine verkappte Mannschaftsspielerin. Nächstes Jahr holen wir den Fed Cup und dann kommen wir zurück und werden Mannschaft des Jahres", sagte die Weltranglistenzehnte bei der Gala zur Sportler-Wahl des Jahres am Sonntagabend in Baden-Baden. Dort landete "Petko" als erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf in den Top 10.

Am 25. Dezember wird Andrea Petkovic nach Australien fliegen, um sich frühzeitig auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne vorzubereiten. "Ich freue mich riesig auf die neue Saison und hoffe, dass die deutschen Frauen was reißen", so Petkovic.

Die deutsche Fed-Cup-Mannschaft um Teamchefin Barbara Rittner bekommt es im Spiel um den Halbfinal-Einzug am 4./5. Februar in Stuttgart mit Titelverteidiger Tschechien um Wimbledonsiegerin Petra Kvitova zu tun.