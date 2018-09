Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt bei ihrer Unterstützung für Bundespräsident Christian Wulff. Vize- Regierungssprecher Georg Streiter sagte, der Bundespräsident tue erkennbar alles, um die an ihn herangetragenen Fragen zu beantworten. Die Kanzlerin habe weiterhin volles Vertrauen in die Person Christian Wulff und in die Amtsführung des Bundespräsidenten. Schon am Donnerstag hatte Wulff Rückendeckung von Merkel bekommen. Der Bundespräsident war wegen eines Privatkredits in die Kritik geraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.