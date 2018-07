London (SID) - Der Formel-1-Rennstall McLaren wird das Auto für die kommende Saison erstmals am 7. Februar im südspanischen Jerez bei Testfahrten einsetzen. Die Präsentation des neuen Boliden der Ex-Weltmeister Lewis Hamilton und Jenson Button soll am 1. Februar stattfinden. Dies teilte McLaren am Montag mit.

In Jerez wollen auch Red Bull um Weltmeister Sebastian Vettel und Ferrari ihre neuen Autos erstmals auf die Strecke schicken. Mercedes GP um Rekordweltmeister Michael Schumacher und Nico Rosberg hatte bekannt gegeben, dass man den Wagen für 2012 erst vor dem zweiten Testwochenende in Barcelona (21. bis 24. Februar) vorstellen werde, um mehr Zeit für die Entwicklung zu haben. Die neue Saison startet am 18. März in Melbourne.