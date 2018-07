Bochum (dpa) - Blamage verboten! Auf der Weihnachtsfeier genoss der FC Bayern München ausgiebig seine starke Hinrunde, nun soll im Pokal-Achtelfinale auch die letzte Hürde des Jahres genommen werden.

«Wir wollen am Dienstag einen guten Hinrunden-Abschluss», sagte Torjäger Mario Gomez vor der Partie beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. «Wir wollen nach Berlin und dürfen Bochum nicht unterschätzen - und das werden wir auch nicht tun.» Doch der Außenseiter hat in seinem Jahres-Endspiel nichts zu verlieren und will den Rekord-Pokalsieger ärgern.

Herbstmeister in der Bundesliga, in der Champions League voll auf Kurs - am Ende eines anfangs schwierigen Jahres ist beim deutschen Fußball-Rekordmeister wieder alles im Lot. «Wir haben nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League, in so einer schwierigen Gruppe, unser Soll erfüllt», zieht Sportdirektor Christian Nerlinger zufrieden Bilanz. Unter Trainer Jupp Heynckes haben die Münchner endlich wieder ihren inneren Mia-san-Mia-Frieden gefunden. Und Präsident Uli Hoeneß hat nur noch einen sportlichen Weihnachtswunsch. «Es soll so bleiben, wie es ist.»

Dafür muss erst einmal nur noch ein Sieg im Pokal her. «Wir müssen Bochum schlagen. Natürlich wollen wir gewinnen und dann gehen Mannschaft und Trainer und wir alle in Urlaub», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Und Ausspannen ist nach dem Mammutprogramm der Hinrunde auch bitter nötig: Denn - außer vielen Komplimenten - hat der wieder erstarkte Rekordmeister bislang eben noch nichts gewonnen, um Titel geht es erst im neuen Jahr. «Das Fell des Bären muss am Ende des Tages auch erlegt werden», weiß Rummenigge, dass erst die Rückrunde darüber entscheidet, ob es eine gute Saison war.

Dafür muss am Dienstag auch die letzte Weiche gestellt werden. Präsident Hoeneß zeigte dafür sogar ein Herz für die Spielerfrauen seiner Profis. «Es wird sicherlich ein paar Euro zu verdienen geben. Ich denke, dass dann die Geschenke für die Frauen und Freundinnen noch etwas großzügiger gestaltet werden können. Den Gefallen sollten sie sich alle tun.»

Doch da hat der Zweitligist, der zuletzt vor neun Jahren den Sprung ins Viertelfinale schaffte, etwas dagegen. Zwar ist sich der Revier-Club seiner Außenseiter-Rolle bewusst: «Die Bayern gehören zu den Top-Fünf-Mannschaften in der Welt. Da müssen wir uns beim Blick auf die Favoritenrolle nichts vormachen», sagte Keeper Andreas Luthe.

Aber Bochum hat sich nach anfänglichen Problemen gefangen und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Das Selbstbewusstsein kehrt langsam zurück an die Castroper Straße: «Wir werden uns gegen die Bayern nicht hinten reinstellen, wie es am Freitag der 1. FC Köln gemacht hat», sagte Abwehrchef Marcel Maltritz. «Da gehe ich lieber mit fliegenden Fahnen unter, als dass ich mir hinterher den Vorwurf anhören muss, es nicht versucht zu haben.» Und Coach Andreas Bergmann stößt ins gleiche Horn: «So möchte ich nicht Fußball spielen. Da verliere ich lieber mit 0:5.»