Málaga (Spanien) (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist FC Sevilla muss sich einen neuen Präsidenten suchen: Amtsinhaber Jose Maria del Nido wurde von einem Gericht in Malaga wegen Betrugs und Korruption zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt. Del Nidos Vergehen stehen in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in der Stadtverwaltung von Marbella zwischen 1999 und 2003.

In Sevilla übernahm del Nido, für den die Anklage 30 Jahre Haft gefordert hatte, 2002 das Präsidenten-Amt. In seiner Ära gewann der Klub zweimal den UEFA-Cup, einmal den europäischen Supercup, zweimal den spanischen Pokal und einmal den spanischen Supercup.