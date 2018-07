Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund muss das Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.30 Uhr/Sky und ZDF) bei Fortuna Düsseldorf ohne Innenverteidiger Felipe Santana bestreiten. Der Brasilianer hat sich im Punktspiel am Samstag beim SC Freiburg (4:1) einen Teilabriss der Außenbänder im Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung am Montag. Für Santana wird Patrick Owomoyela in die Vierer-Abwehrkette rücken, zumal Neven Subotic nach seinem Mittelgesichtsbruch noch nicht zur Verfügung steht.

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Nationalspieler Marcel Schmelzer, der über Muskelbeschwerden im Oberschenkel klagte und im Freiburg ausgewechselt werden musste. Ein Fitnesstest soll letzte Aufschlüsse liefern.

"Ich empfinde es als besonders reizvolle Aufgabe, in dieser personell schwierigen Situation eine Runde weiterzukommen", sagte Trainer Jürgen Klopp, der im Defensivbereich außerdem auf Sven Bender und Moritz Leitner verzichten muss.