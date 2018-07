Madrid (SID) - Der deutsche Manager Utz Claassen hat die Anteile von Tennisprofi Rafael Nadal am spanischen Fußball-Erstligisten RCD Mallorca übernommen. Damit erhöht sich das Aktienpaket des Ex-Präsidenten von Hannover 96 an dem Klub von der Urlaubsinsel auf 20 Prozent. Der bekennende Real-Madrid-Fan Nadal war 2010 einem Konsortium beigetreten, das in den finanziell angeschlagenen Klub investierte. Zu der Gruppe gehörte auch sein Onkel Miguel Angel Nadal, der von 1991 bis 1999 für den FC Barcelona spielte.