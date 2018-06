Rom (SID) - Miroslav Klose wurde von den italienischen Gazetten einmal mehr der rote Teppich ausgerollt. "Lazio spielt wunderbar, doch ein Klose genügt für den Sieg nicht", schrieb der Corriere dello Sport nach dem 2:2 (1:1) der Römer gegen Udinese Calcio, wobei dem 33-Jährigen sein neunter Saisontreffer geglückt war. Der deutsche Fußball-Nationalspieler sei der unbestrittene König der Serie A.

Klose entschied auch das Fernduell gegen Udine-Ass Antonio Di Natale für sich. "Hohe Qualität: Udinese und Lazio spielen wie großartige Mannschaften. Klose gegen Di Natale, ein Feuerwerk!", lobte die Gazzetta dello Sport.

Klose hatte sechs Minuten nach der Pause mit einem abgefälschten Schuss die 2:1-Führung für Lazio erzielt, doch Giampiero Pinzi glückte in der 74. Minute der Ausgleich. In Halbzeit eins hatte Antonio Floro Flores Udine per Kopf mit 1:0 in Führung gebracht (28.), die der Bosnier Senad Lulic für Rom ausglich (43.).

"Miroslav hat sofort bewiesen, dass er ein absoluter Meister ist. Jetzt heißt es für ihn, am Mittwoch Chievo Verona zu besiegen, um dann in Deutschland Weihnachten mit seiner Familie zu feiern", hieß es im Corriere weiter.

Laut den italienischen Zeitungen steht Klose ein goldenes 2012 bevor, in dem er Lazio zur Champions League verhelfen und sich für die Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine vorbereiten will. "Klose lebt nicht von seinen vergangenen Erfolgen. Er hungert nach weiterem Ruhm und nach weiteren Toren. Er ist in Italien, um zu siegen. Seine Tore sind für Lazio entscheidend und wird es weiterhin bleiben", kommentierte der Corriere.

Auch Tuttosport sparte nicht mit Lob für den Ex-Münchner. "Bei der ersten Gelegenheit schafft Klose gegen Udinese ein Tor. Schade, dass er einen Doppelpack verfehlt", so die Turiner Tageszeitung.