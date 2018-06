Berlin (dpa) - Weiße Weihnachten wird es nach den Prognosen der Wetterexperten in Deutschland vermutlich nicht geben. Die Suchmaschine Google liefert Internet-Nutzern dafür digitalen Schnee und Frost auf Abruf. Wer in die Suchmaske «let it snow» («lass es schneien») eintippt, bekommt Flocken geliefert, bis der Bildschirm voll ist.

Mit der Maus lässt sich im virtuellen Schnee eine Nachricht hinterlassen. Wer genug vom digitalen Wintereinbruch hat, muss den «Defrost»-Button drücken, und der Winterzauber ist vorüber.

Google-Schnee