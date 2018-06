Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat den ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller wie geplant zum Richter am Bundesverfassungsgericht ernannt. Das teilte die saarländische Staatskanzlei in Saarbrücken mit. Müllers Nachfolgerin an der Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, teilte mit, sie sei stolz und wünsche ihrem Vorgänger alles Gute. Müller tritt beim höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe die Nachfolge von Prof. Udo di Fabio an, der aus dem Zweiten Senat ausscheidet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.