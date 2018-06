Teheran (dpa) - Der Iran hat am Abend einen angeblichen Spion des US-Geheimdienstes CIA im Fernsehen vorgeführt. Der junge Mann wurde als Amir-Mirsa Hekmati vorgestellt, ein Amerikaner iranischer Abstammung, geboren in Arizona. Vor laufenden Kameras sagte der Mann, er sei als CIA-Agent auf amerikanischen Stützpunkten in Afghanistan und im Irak ausgebildet worden, ehe er in den Iran geschickt wurde, um den iranischen Geheimdienst zu unterwandern. Nach Angaben Teherans sei er bereits beim Überqueren der Grenze gefasst worden.

