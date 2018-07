London (dpa) - Die britische Polizei hat es jetzt schriftlich: Bei den gewalttätigen Krawallen im August in London und in vielen anderen Fällen hat sie versagt. Die Polizeitaktik sei fehlerhaft gewesen, heißt es in einem Bericht eines Parlamentsausschusses zur Rolle der Polizei bei den Ausschreitungen. Damals hatten Tausende meist junger Engländer Häuser und Autos in Brand gesteckt, die Scheiben eingeworfen und Schaufenster geplündert. Fünf Menschen starben. Der Sachschaden wird auf weit über 590 Millionen Euro geschätzt.

