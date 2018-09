Frankfurt/Main (dpa) - Wegen eingetrübter Konjunkturaussichten wollen Deutschlands Maschinenbau-Unternehmen nicht auf Zeitarbeiter verzichten. Man sei gut beraten, den «Instrumentenkasten» zur Kompensierung möglicher Umsatz- und Ergebniseinbußen gut gefüllt bereit zu halten.

Das erklärte am Montag der VDMA-Präsident Thomas Lindner in Frankfurt. Eine weitere Regulierung der Zeitarbeit lehnen die Unternehmen ab. Der Anteil der Leiharbeiter in der Schlüsselbranche ist laut VDMA auf knapp sechs Prozent gestiegen. Derzeit stünden den rund 945 000 Stammarbeitern 57 000 Zeitarbeiter zur Seite, die gute Aussichten auf Übernahme hätten.