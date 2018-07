Paris (SID) - Der Belgier Thierry Neuville wird 2012 Teamkollege von Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb. Der 23-Jährige erhielt bei Citroën einen Vertrag für mindestens 9 der 13 Saisonrennen. "Ich kann es noch immer nicht glauben", sagte Neuville, der als erster Belgier seit Francois Duval 2005 in der Rallye-WM an den Start geht. Der Deal gilt als Investition in die Zukunft - so wie einst die Verpflichtung von Sébastien Ogier, der Ende November nach Jahren als "Kronprinz" von Dauer-Champion Loeb zum neuen VW-Team gewechselt war.