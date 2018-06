Nordkoreas Machthaber Kim Jong Il nach Medienberichten tot

Seoul (dpa) - Der nordkoreanische Militärmachthaber Kim Jong Il ist nach Medienberichten tot. Kim sei als Folge körperlicher Ermüdung während einer Zugfahrt gestorben, hieß es in den staatlichen Medien des Landes. Kim war 69 Jahre alt. Die südkoreanischen Streitkräfte wurden nach dem Bericht über den Tod Kims in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Das berichtete die nationale Nachrichentagentur Yonhap. Beide koreanischen Staaten befinden sich seit dem Koreakrieg völkerrechtlich noch im Kriegszustand.

Wulff geht in die Offensive und denkt nicht an Rücktritt

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff versucht mit der Veröffentlichung einer Reiseliste, seinen Kritikern Wind aus den Segeln zu nehmen. Nach neuer massiver Kritik an seinen engen Beziehungen zu vermögenden Unternehmern veröffentlichten seine Anwälte eine Aufstellung privater Urlaubsreisen, bei denen er Gast befreundeter Geschäftsleute war. Zuvor hatte er sich erstmals selbst zu dem umstrittenen Privatkredit geäußert und deutlich gemacht, dass er nicht zurücktreten will.

Brüderle will nicht FDP-Chef werden

Berlin (dpa) - FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle hat Forderungen eine Absage erteilt, die Führung der Liberalen zu übernehmen. In einem Interview mit der «Bild»-Zeitung reagierte Brüderle mit einem klaren Nein auf die Frage, ob er FDP-Chef werden wolle. Zugleich sagte er, der jetzige Parteichef Philipp Rösler sei im Mai auf dem Parteitag in Rostock zum Vorsitzenden gewählt worden - dabei bleibe es. In den vergangenen Wochen war Brüderle immer wieder als Nachfolger gehandelt worden, um die FDP aus der Krise zu führen.

Trauer um Vaclav Havel in Tschechien

Prag (dpa) - In ganz Tschechien haben um 18 Uhr in Erinnerung an den verstorbenen Altpräsidenten Vaclav Havel die Glocken der Kirchen geläutet. Der Dramatiker und einstige Dissident Havel war gestern im Alter von 75 Jahren verstorben. Im Stadtzentrum von Prag versammelten sich die Menschen zu spontanen Trauerkundgebungen. Tausende legten an zentralen Schauplätzen der demokratischen Wende von 1989 Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Vom Stadtzentrum zogen am späten Abend mehrere hundert Menschen in einem Trauerzug zur Prager Burg.

USA und UN fordern Ende der Gewalt in Ägypten

New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und US-Außenministerin Hillary Clinton haben ein Ende der Gewalt in Ägypten gefordert. Ban zeigte sich besorgt über das Wiederaufflammen der Gewalt in Kairo und forderte die Übergangsregierung auf, die Menschenrechte zu achten, vor allem das Recht auf friedlichen Protest. Clinton forderte die ägyptischen Behörden auf, Verstöße gegen die Menschenrechte zu ahnden. Bei den schwersten Unruhen in Ägypten seit Wochen wurden seit Freitag zehn Menschen getötet.

Israel lässt 550 palästinensische Häftlinge frei

Tel Aviv (dpa) - Einen für tausend: Israel und die Hamas haben ihren umfassenden Gefangenenaustausch abgeschlossen. Israel ließ am Abend 550 palästinensische Häftlinge frei. Es handelte sich um die zweite Gruppe der insgesamt 1027 Palästinenser, die Israel im Austausch für den Soldaten Gilad Schalit freilassen musste. Bei den meisten handelt es sich um Mitglieder der gemäßigteren Fatah. Schalit war vor zwei Monaten nach mehr als fünf Jahren Geiselhaft im Gazastreifen freigekommen.