Nowitzki, Neuner und BVB-Team «Sportler des Jahres»

Baden-Baden (dpa) - Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner, Basketball-Star Dirk Nowitzki und der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund sind die «Sportler des Jahres» 2011. Dies entschieden knapp 1500 Sportjournalisten bei ihrer Wahl. NBA-Sieger Nowitzki setzte sich vor dem zweifachen Formel-1-Weltmeister und Vorjahressieger Sebastian Vettel sowie Tischtennis-Star Timo Boll durch. Neuner gewann vor Tennis-Aushängeschild Andrea Petkovic und Ski-alpin-Ass Maria Höfl-Riesch. In der Kategorie «Mannschaft des Jahres» erhielten die Dortmunder vor der Fußball-Nationalelf, dem Gewinner von 2010, und dem Deutschland-Achter (Rudern) die meisten Stimmen. Die Sportler wurden am Sonntag in Baden-Baden geehrt.

Aus für Trainer Babbel bei Hertha BSC

Berlin (dpa) - Markus Babbel ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Der Verein stellte den 39-Jährigen am Sonntag von seinen Verpflichtungen frei. Der Trennung vorausgegangen war eine öffentliche Schlammschlacht. Babbel hatte am Samstag nach dem 1:1 bei 1899 Hoffenheim öffentlich gemacht, seinen Vertrag nicht verlängern und die Hertha nach dieser Saison verlassen zu wollen. Babbels Angaben, den Club darüber Anfang November unterrichtet zu haben, widersprachen Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer. Gegenbauer bezichtigte Babbel der Lüge. Michael Skibbe wird als Hertha-Trainer ab 1. Januar 2012 gehandelt.

Gladbach besiegt Mainz und überwintert als Vierter

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach gehört weiter zu den ärgsten Verfolgern von Herbstmeister Bayern München. Die Gladbacher besiegten am Sonntag den FSV Mainz 05 mit 1:0 (1:0). Damit hat der Fast-Absteiger der Vorsaison nach der Hinrunde der Fußball-Bundesliga als Tabellenvierter nur vier Punkte Rückstand auf den deutschen Rekordmeister. Die Münchner müssen am 20. Januar beim Rückrundenauftakt nach Mönchengladbach. Den einzigen Treffer erzielte Patrick Herrmann in der 5. Minute nach Vorarbeit von Nationalspieler Marco Reus. Gladbach ist nun seit zwölf Heimspielen ungeschlagen, für Mainz endete eine kleine Serie von fünf Partien ohne Niederlage.

BBL: Siege für Bamberg und ALBA Berlin

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem deutlichen Sieg gegen die Eisbären Bremerhaven haben sich die Brose Baskets Bamberg den Euroleague-Frust von der Seele gespielt. Drei Tage nach der bitteren Niederlage in der Basketball-Königsklasse gegen Kaunas deklassierte der Deutsche Meister die Norddeutschen am Sonntag mit 90:58 (39:28) und übernahm wieder die Tabellenführung von ratiopharm Ulm. Bester Werfer bei den Franken war Marcus Slaughter mit 21 Punkten. Einen klaren Erfolg feierte auch ALBA Berlin mit dem 92:53 (45:29) gegen den BBC Bayreuth. Bryce Taylor glänzte bei den Berlinern, für die es der achte Sieg in Serie war, mit 20 Zählern.

Kaiserslautern mit Unentschieden gegen Hannover

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern ist in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen Hannover 96 nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Vor 36 019 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion brachte Mohammed Abdellaoue die Gäste bereits nach 13 Minuten in Führung. Der eingewechselte Adam Nemec rettete mit seinem Treffer in der 68. Minute das Unentschieden. Kurz vor Schluss sah Kaiserslauterns Itay Shechter noch die Rote Karte. Beide Teams haben seit nunmehr sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Kaiserslautern ist Tabellen-16., Hannover belegt nach der Hinrunde Platz sieben.

Springreiter Ehning verpasst Weltcupsieg

London (dpa) - Marcus Ehning hat den Sieg beim Weltcup-Turnier in London knapp verpasst. Der Springreiter aus Borken kam am Sonntag im Sattel von Sabrina nach einem fehlerfreien Ritt im Stechen in 39,05 Sekunden auf Rang zwei. Es gewann der Brite Ben Maher mit Tripple in 38,71 Sekunden. Meredith Michaels-Beerbaum aus Thedinghausen belegte mit Bella Donna (4/41,61) den achten Platz. Holger Wulschner (Groß Viegeln) verpasste mit Cefalo das Stechen wegen eines Zeitfehlers und landete auf Rang zwölf. Im Weltcup-Ranking der Westeuropa-Liga führt nach sieben von zwölf Stationen der Schwede Rolf-Göran Bengtsson.

Rostock: 2:2 im Geisterspiel - Auch Aachen punktet

München (dpa) - Wolfgang Wolf muss beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock weiter auf den ersten Sieg warten. Der Ostsee-Club musste sich am Sonntag vor leeren Rängen im Geisterspiel gegen Dynamo Dresden mit einem 2:2 (1:1) begnügen und überwintert damit auf einem Abstiegsplatz. Einen wichtigen Auswärtspunkt im Tabellenkeller verbuchte Alemannia Aachen beim 1:1 (1:0) bei Eintracht Braunschweig. Energie Cottbus trennte sich 1:1 (1:0) vom MSV Duisburg. Zum Abschluss des 19. Spieltags kann sich am Montag Eintracht Frankfurt mit einem Sieg beim FC St. Pauli noch Platz eins vor der Winterpause sichern.

Pleite für Arsenal und Mertesacker im Spitzenspiel

London (dpa) - Per Mertesacker hat mit dem FC Arsenal das Spitzenspiel bei Manchester City mit 0:1 (0:0) verloren. Damit verpassten die Gunners den Anschluss an das Spitzenquartett der englischen Fußball-Premier-League. Das Tor des Tages erzielte am Sonntag der Spanier David Silva (53.). Damit verteidigte Manchester City die Tabellenspitze vor dem Stadtrivalen Manchester United. Das Team mit dem früheren Wolfsburger Edin Dzeko führt mit 41 Zählern aus 16 Partien vor United (39). Arsenal bleibt Tabellenfünfter (29).

Tabellenspitze erobert: Kiel schlägt Kopenhagen

Kiel (dpa) - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League die Tabellenführung der Gruppe D übernommen. Nach dem 28:26 (12:14) gegen den dänischen Double-Sieger AG Kopenhagen am Sonntag führen die «Zebras» ihre Staffel mit 11:3 Punkten an und sind für das Achtelfinale qualifiziert. Die Gäste kassierten ihre zweite Niederlage und liegen einen Punkt hinter dem THW auf Rang zwei.