Prag (dpa) - Tschechien gedenkt Vaclav Havel: Am Tag nach dem Tod des Ex-Präsidenten wehten am Prager Präsidentenpalast, am Nationaltheater und an vielen anderen Orten des Landes schwarze Flaggen. Am Nachmittag will die Regierung über die Ausrufung der Staatstrauer entscheiden. Nach Informationen tschechischer Medien erwägt das Kabinett außerdem ein Gesetz, das den früheren Präsidenten ehren soll. Die «Lex Havel» würde an eine alte Tradition anknüpfen. Auch frühere Präsidenten wurden auf diese Weise geehrt.

