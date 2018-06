Köln (SID) - Zwei Wochen nach dem Rücktritt von Damen-Bundestrainer Bastian Wernthaler hat der Deutsche Basketball Bund (DBB) Andreas Wagner als dessen Nachfolger präsentiert. Der 35-Jährige, zuletzt Coach bei Herren-Bundesligist BBC Bayreuth, tritt seinen Posten im Mai an und erhält zunächst einen Vertrag bis zum Ende der EM-Qualifikation (13. Juni bis 14. Juli 2012). Die Endrunde findet im Juni 2013 in Frankreich statt. Gegner in der schweren Quali-Gruppe D sind Spanien, Bulgarien, Rumänien und Schweden.

"Wir sind sehr froh, so schnell einen geeigneten Nachfolger für Bastian Wernthaler gefunden zu haben, und sind sicher, dass Andreas Wagner die Geschicke der Damen-Nationalmannschaft in unserem Sinne leiten wird", sagte DBB-Sportdirektor Peter Radegast. Wagner erklärte: "Ich bin stolz darauf, für Deutschland arbeiten zu dürfen und kann es kaum abwarten loszulegen."

Vorgänger Wernthaler, im Hauptjob Anwalt, hatte sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt, nachdem er die DBB-Auswahl überraschend zur EM-Endrunde 2011 in Polen geführt hatte.