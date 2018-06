Köln (SID) - Spitzenreiter Adler Mannheim muss in den kommenden Spielen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Nationalspieler Nikolai Goc verzichten. Der Verteidiger hatte sich am Sonntag beim 4:3-Sieg nach Verlängerung bei der Düsseldorfer EG eine starke Prellung am Fußknöchel zugezogen. Noch ist offen, wie lange Goc den Adlern fehlen wird.