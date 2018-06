Köln (SID) - Für den Sportwettenanbieter bwin ist das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger Schalke 04 am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Sky) eine offene Angelegenheit. Die Siegquote liegt für beide Mannschaften bei 2,60 für einen Euro Einsatz. Als großer Außenseiter geht hingegen Regionalligist Holstein Kiel in das Duell mit dem FSV Mainz 05. Sollte Kiel gewinnen, würde bwin 5,75 Euro für einen Euro Einsatz zurückzahlen. Die Quote auf einen Mainzer Erfolg liegt bei 1,57.