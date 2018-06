Kiel (dpa) - Die Konjunktur in Deutschland gerät nach Ansicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft im kommenden Jahr in eine Schwächephase. Die hohe Unsicherheit wegen der Staatsschuldenkrise werde sich zunehmend auf die Nachfrage der Haushalte und Unternehmen auswirken. Die Forscher reduzierten ihre Wachstumserwartungen für 2012 von 0,8 auf 0,5 Prozent. Sie sehen zwar hohe Risiken, erwarten aber dennoch keine Rezession in Deutschland - wenn sich die Lage an den Finanzmärkten beruhigt und sich eine Lösung der Schuldenkrise abzeichnet.

