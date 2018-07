Köln (SID) - Die beiden Polen-Legionäre Margareta Kozuch und Georg Grozer sind die deutschen Volleyballer des Jahres 2011 und konnten damit ihre Titel erfolgreich verteidigen. In der vom Volleyball-Magazin durchgeführten Wahl erhielten Nationalmannschafts-Spielführerin Kozuch und Grozer jeweils 31 Prozent.

Platz zwei belegten Björn Andrae (28) und Angelina Grün. Starspielerin Grün war in diesem Jahr nach zweijährigem Abstecher zum Beachvolleyball in die Halle zurückgekehrt und hatte mit der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bei der Europameisterschaft in Serbien Silber gewonnen.