New York (dpa) - Ein einmotoriges Kleinflugzeug ist im US-Bundesstaat New Jersey auf eine Autobahn gestürzt. Nach Angaben der «New York Times» sollen fünf Menschen, darunter zwei Kinder, an Bord der Maschine gewesen sein. Die Polizei ginge davon aus, dass alle Insassen ums Leben kamen. Autofahrer seien nicht verletzt worden. Der Highway wurde für gut eine Stunde gesperrt. Die Absturzursache ist noch unklar.

