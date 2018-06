Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es häufig stark bewölkt. Im Osten und Südosten fällt zeitweise Schnee, in tiefen Lage zum Teil auch Regen oder Schneeregen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach meldet, schneit es an den Alpen andauernd.

Auch in den westlichen Landesteilen kommen neue Niederschläge auf, die bis in höhere Mittelgebirgslagen in Regen übergehen. Die Höchstwerte liegen in den westlichen Landesteilen zwischen 2 und 7 Grad, sonst zwischen 0 und 5 Grad. Im höheren Bergland herrscht leichter Dauerfrost. Es weht ein schwacher bis mäßiger westlicher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag sinkt die Temperatur auf +4 Grad im Nordwesten und vereinzelt -4 Grad im Südosten.

