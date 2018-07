Flachau (SID) - Maria Höfl-Riesch hat trotz eines lädierten linken Knies beim Weltcup-Slalom in Flachau ihr bestes Saison-Resultat erreicht. Die 27-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen belegte in 1:51,99 Minuten mit 0,46 Sekunden Rückstand auf Siegerin Marlies Schild einen starken zweiten Platz. Die Österreicherin war wieder einmal eine Klasse für sich und holte sich in 1:51,53 Minuten im dritten Slalom der Saison den dritten Sieg vor Höfl-Riesch und Tina Maze (Slowenien/0,82 Sekunden zurück).

Christina Geiger (Oberstdorf/2,41) belegte einen beachtlichen elften Rang. Auch Lena Dürr (Germering), zuletzt schon Achte in Courchevel, machte erneut auf sich aufmerksam. Die 20-Jährige fuhr von Rang 26 nach dem ersten Lauf noch auf den 15. Platz vor (2,67 zurück).

Katharina Dürr (Germering), Veronika Staber (Samerberg-Törwang), Barbara Wirth (Lenggries) und Nina Perner (Karlsruhe) hatten den zweiten Lauf verpasst, Fanny Chmelar (Partenkirchen) war nachträglich disqualifiziert worden.

Höfl-Riesch hatte erst wenige Stunden vor dem Rennen nach einem Belastungstest entschieden, trotz leichter Schmerzen an den Start zu gehen. Die Doppel-Olympiasiegerin hatte am Sonntag beim Slalom von Courchevel eine Knorpel- und Knochenverletzung im linken Knie erlitten.