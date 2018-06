Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff macht den Zusammenhalt in der Gesellschaft und in Europa zum Zentrum seiner diesjährigen Weihnachtsansprache. Dies verlautete am Mittwoch nach der Aufzeichnung der Ansprache aus Teilnehmerkreisen.

Zu Vorwürfen gegen seine Person wegen eines Privatkredits nahm das Staatsoberhaupt dabei den Angaben zufolge keine Stellung.

An der Aufzeichnung im Schloss Bellevue nahmen etwa 70 Gäste teil. Dazu gehörten Feuerwehrleute, Einwandererfamilien sowie Mitglieder des deutsch-israelischen Jugendwerkes. Wulff hatte im vergangenen Jahr als erster Bundespräsident die traditionelle Ansprache zu Weihnachten vor Gästen gehalten. Sie wird am Sonntagabend ausgestrahlt.