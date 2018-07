Cantania (SID) - Ein 22 Jahre alter Fußball-Fan ist am Mittwoch von einem Berufungsgericht in der sizilianischen Stadt Catania zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Antonio Speziale stand wegen des Todes des Polizisten Filippo Raciti im Februar 2007 bei Krawallen am Rande des Serie-A-Derbys Catania Calcio gegen US Palermo vor Gericht. Erstinstanzlich war er 2010 zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Speziale, der am 2. Februar 2007 noch minderjährig war, soll mit anderen Ultras ein Waschbecken aus den Toilettenanlagen der Nord-Kurve des Angelo-Massimino-Stadions von Catania herausgerissen und von der Tribüne geworfen haben. Dabei wurde Raciti getroffen, der Polizist war später den schweren Verletzungen erlegen.

Speziale habe versehentlich den Polizisten getroffen, er hatte keine Absicht, ihn zu töten, betonten die Staatsanwälte, die aus diesem Grund für den Angeklagten nicht die Höchststrafe gefordert hatten. Nach Racitis Tod hatte das italienische Parlament ein strenges Anti-Gewalt-Gesetz verabschiedet.