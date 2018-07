Santiago de Chile (SID) - Der chilenische Fußballverband hat fünf Spieler für die nächsten zehn Spiele aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen, darunter auch den ehemaligen Bundesliga-Profi Arturo Vidal. Der Ex-Leverkusener war angeblich ebenso wie seine Teamkollegen Carlos Carmona, Jorge Valdivia, Jean Beausejour und Gonzalo Jara vor dem WM-Qualifikationsspiel in Uruguay im vergangenen Monat nach einem freien Abend verspätet und betrunken ins Mannschaftsquartier zurückgekehrt.

"Die Spieler kamen in einem Zustand zurück, in dem sie den Verpflichtungen eines professionellen Fußballspielers nicht mehr nachkommen konnten, da deutliche Zeichen von Alkoholkomsum sichtbar waren", sagte der chilenische Fußballverband auf seiner Homepage www.anfp.cl.

Die Suspendierung gelte sowohl für WM-Qualifikations- als auch für Länderspiele, so der Verband weiter. Nationatrainer Claudio Borghi hatte die Spieler bereits vor der 0:4-Niederlage im Centenario-Stadion von Montevideo wegen Disziplinlosigkeit aus dem Kader gestrichen und sie auch beim Spiel gegen Paraguay (2:0) nicht berücksichtigt.

Die Profis hatten in einer Pressekonferenz im November ihren Coach der Lüge bezichtigt und die Vorwürfe bestritten. Chile traf am Mittwoch in einem Länderspiel erneut auf Paraguay. Die nächsten WM-Qualifikationsspiele stehen erst im Juni 2012 an.