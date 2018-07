Berlin (dpa) - Die Armut in Deutschland hat sich einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau verfestigt. Nach dem neuesten Armutsbericht liegt die Armutsquote seit dem Jahr 2005 zwischen 14 und 15 Prozent. Steigende Armutsquoten werden vor allem aus Berlin und Nordrhein-Westfalen gemeldet. Eine Verbesserung gibt es dagegen in Ostdeutschland: Vor allem in Brandenburg und Thüringen ist ein positiver Trend spürbar. Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat.

