Los Angeles (dpa) - Beim Dreh für einen Surf-Film ist der Schauspieler Gerard Butler von einer fünf Meter hohen Welle in die Tiefe gerissen worden. Wie die Zeitung «San Mateo Times» berichtete, wurde Butler nach dem Unfall am Sonntag in ein kalifornisches Krankenhaus gebracht. Er soll noch am gleichen Tag wieder entlassen worden sein. Laut der «Times» konnte ein Sicherheitsmann Butler per Jet-Ski retten. In dem Film «Of Men and Mavericks» geht es um die wahre Geschichte des jungen Surfers Jay Moriarity, der 2001 bei einem Surf-Unglück ums Leben kam. Butler spielt dessen Mentor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.