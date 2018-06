Prag (dpa) - In der tschechischen Hauptstadt Prag nehmen Tausende Menschen Abschied vom gestorbenen Ex-Präsidenten Vaclav Havel. Der Trauerzug mit dem Sarg überquerte am Morgen die historische Karlsbrücke. Mehr als 10 000 Menschen gaben dem Ex-Präsidenten und mit internationalen Preisen geehrten Dramatiker das letzte Geleit. Der frühere tschechoslowakische und tschechische Staatspräsident Havel war am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.