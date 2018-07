Frankfurt/Main (dpa) - Nach Verlusten am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag bei dünnem Handel spürbar zugelegt. Nach bereits starken US-Konjunkturdaten am Dienstag hofften Anleger auf weitere Zeichen einer Erholung der weltweit größten Volkswirtschaft, sagten Händler.

Am Nachmittag stehen sowohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf der Agenda als auch die Frühindikatoren und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 1,58 Prozent auf 5883 Punkte. Der MDax legte um 0,81 Prozent auf 8788 Punkte zu. Der TecDax stieg um 0,87 Prozent auf 672 Punkte.