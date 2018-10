Berlin (dpa) - Neue Details über Hausdarlehen und Anzeigenkampagne sorgen für zusätzlichen Druck auf Christian Wulff. In der heute aufgezeichneten Weihnachtsansprache soll der Bundespräsident jedoch keine Stellung zu den Vorwürfen genommen haben. Die Opposition lässt indes nicht locker: Ohne persönliche Stellungnahme zu den Vorwürfen um Privatkredit und Unternehmer-Kontakte will sie den Bundespräsidenten nicht in die Weihnachtsfeiertage entlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.