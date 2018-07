Köln (SID) - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen im Heimspiel am Freitag gegen Ex-Meister Hannover Scorpions auf Bruno St. Jacques verzichten. Eine Disziplinarstrafe beim 3:2-Sieg bei den Krefeld Pinguinen wurde in eine Matchstrafe umgewandelt. Zudem wurde St. Jacques mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro belegt. St. Jacques hatte nach dem Spiel in Krefeld bei der Verabschiedung seinen Gegenspieler Andreas Driendl geschlagen.