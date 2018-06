New York (dpa) - Charlie Sheen (46) und Denise Richards (40) sind seit Jahren kein Paar mehr, machen aber gemeinsamen Familienurlaub am Meer und scheinen dabei viel Spaß zu haben.

Der frühere "Two and A Half Men"-Darsteller veröffentlichte am Mittwoch auf der Webseite "Whosay.com" Bilder von sich, Richards, den gemeinsamen Töchtern Sam (7) und Lola (6) sowie Richards' sechs Monate alter Tochter Eloise.

"Was gibt es Besseres als den Urlaub einer modernen Familie? Ich liebe es, die Winterpause mit Denise Richards und meinen Kindern zu verbringen", schrieb Sheen dazu.

Auch Richards veröffentlichte vom unbenannten Urlaubsort ein Foto von sich, ihrem Ex-Mann und den Kindern. Ihre Anmerkung: "Dinner mit der Familie. Gute Zeiten!" Sheen und Richards waren vier Jahre lang verheiratet, 2006 wurde die Ehe geschieden.