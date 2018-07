London (SID) - Der englische Fußball-Verband FA hat 148 Jahre nach seiner Gründung erstmals eine Frau in den Vorstand aufgenommen. Die 56 Jahre alte Heather Rabbatts, Ex-Chefin des Londoner Zweitligisten Millwall FC, rückt im kommenden Jahr in das FA-Board auf. "Das ist ein wichtiger Moment für unseren Verband und zeigt die Veränderungen in unseren Strukturen", sagte FA-Präsident David Bernstein.